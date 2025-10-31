Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı: Düşünme Becerileri Programı

Enstitü sosyal, "ilkokul düşünme becerileri" projesini tanıttı. Öğrencilere uygulamalı bir deneyim alanı sunulan programla; çocukların bilgiyi sorgulaması ve problem çözme becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Türkiye'de eğitim alanında öncü bir adım atıldı. Enstitü Sosyal tarafından hayata geçirilen "İlkokul Düşünme Becerileri Projesi" öğrencilere ezberletmek yerine sorgulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Ayhan Çitil'in öncülük ettiği program, çocukların hayata daha donanımlı hazırlanmasını amaçlıyor. Projenin temel amacı, öğrencilerin "kendi hayatları ve ilgilendikleri konular üzerine düşünebilmelerini" sağlamak.

Prof. Dr. Ayhan Çitil, "Çok erken bir tarihten başlayarak bu üst düzey düşünme becerilerine yatkınlıkları artsın istiyoruz. Çünkü en nihayetinde liseyi bitirdiklerinde tüm bu becerilerle donandıklarında hayata hazır hale geliyorlar." diyerek programın uzun vadeli vizyonunu vurguladı.

ÇOCUKLAR EZBERLEMİYOR, DÜŞÜNÜYOR

Program, ilkokul öğrencilerinin sorgulama ve problem çözme yeteneklerini güçlendirerek klasik eğitim anlayışını değiştiriyor. Proje sadece akademik becerilerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine de odaklanılıyor. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, "Programımızın en önemli kısmı, çevreyle ilişkiler noktasında çocuğu güçlendirmek. Çünkü biz çocuklarımıza birlikte yaşamayı da öğretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşım, çocuğun önce kendi düşünme şeklini, ön yargılarını ve kalıp yargılarını fark etmesiyle başlıyor. Kendi "öz farkındalığını" kazanan çocuk, daha sonra çevresiyle daha anlamlı bağlar kurabiliyor.

UYGULAMALI DENEYİM ALANLARI KURULDU

Bu yıl genişletilmiş müfredatıyla pilot aşamasını başarıyla geçen projenin materyalleri de tanıtıldı. Tanıtım kapsamında, 30 öğrencinin katıldığı uygulamalı bir deneyim alanı oluşturuldu. Etkinlik istasyonlarında öğrencilerin nasıl düşündüğü ve bu becerileri nasıl geliştirdikleri uzmanlar tarafından doğrudan gözlemlendi. Bu sayede programın teoriden pratiğe nasıl geçtiği de somut bir şekilde ortaya konuldu.