31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı: Düşünme Becerileri Programı
Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı: Düşünme Becerileri Programı

Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı: Düşünme Becerileri Programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 09:47
Enstitü sosyal, "ilkokul düşünme becerileri" projesini tanıttı. Öğrencilere uygulamalı bir deneyim alanı sunulan programla; çocukların bilgiyi sorgulaması ve problem çözme becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

Türkiye'de eğitim alanında öncü bir adım atıldı. Enstitü Sosyal tarafından hayata geçirilen "İlkokul Düşünme Becerileri Projesi" öğrencilere ezberletmek yerine sorgulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Ayhan Çitil'in öncülük ettiği program, çocukların hayata daha donanımlı hazırlanmasını amaçlıyor. Projenin temel amacı, öğrencilerin "kendi hayatları ve ilgilendikleri konular üzerine düşünebilmelerini" sağlamak.

Ekran görüntüsü / A Haber

Prof. Dr. Ayhan Çitil, "Çok erken bir tarihten başlayarak bu üst düzey düşünme becerilerine yatkınlıkları artsın istiyoruz. Çünkü en nihayetinde liseyi bitirdiklerinde tüm bu becerilerle donandıklarında hayata hazır hale geliyorlar." diyerek programın uzun vadeli vizyonunu vurguladı.

Ekran görüntüsü / A Haber

ÇOCUKLAR EZBERLEMİYOR, DÜŞÜNÜYOR

Program, ilkokul öğrencilerinin sorgulama ve problem çözme yeteneklerini güçlendirerek klasik eğitim anlayışını değiştiriyor. Proje sadece akademik becerilerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine de odaklanılıyor. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, "Programımızın en önemli kısmı, çevreyle ilişkiler noktasında çocuğu güçlendirmek. Çünkü biz çocuklarımıza birlikte yaşamayı da öğretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşım, çocuğun önce kendi düşünme şeklini, ön yargılarını ve kalıp yargılarını fark etmesiyle başlıyor. Kendi "öz farkındalığını" kazanan çocuk, daha sonra çevresiyle daha anlamlı bağlar kurabiliyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

UYGULAMALI DENEYİM ALANLARI KURULDU

Bu yıl genişletilmiş müfredatıyla pilot aşamasını başarıyla geçen projenin materyalleri de tanıtıldı. Tanıtım kapsamında, 30 öğrencinin katıldığı uygulamalı bir deneyim alanı oluşturuldu. Etkinlik istasyonlarında öğrencilerin nasıl düşündüğü ve bu becerileri nasıl geliştirdikleri uzmanlar tarafından doğrudan gözlemlendi. Bu sayede programın teoriden pratiğe nasıl geçtiği de somut bir şekilde ortaya konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı: Düşünme Becerileri Programı
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Çöken binada Dilara ile ilk temas kamerada!
Çöken binada Dilara ile ilk temas kamerada!
Ehliyet yenilemede son gün!
Ehliyet yenilemede son gün!
Sınıf arkadaşını boynundan bıçakladı
Sınıf arkadaşını boynundan bıçakladı
Turiste dehşti yaşatanlar yakalandı
Turiste dehşti yaşatanlar yakalandı
Çöken 7 katlı binada inceleme!
Çöken 7 katlı binada inceleme!
Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı!
Enstitü sosyal yeni projesini tanıttı!
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Otel yangını faciası! Davada karar bekleniyor
Otel yangını faciası! Davada karar bekleniyor
Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu
Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu
Polislerimize saldıran 3 kişi tutuklandı
"Polislerimize saldıran 3 kişi tutuklandı"
Daha Fazla Video Göster