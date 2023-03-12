Enkazdan 36 saat sonra kurtarılmıştı! Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı: "Mahşer gününe beraber kalkalım"

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremde enkaz altından 36 saat sonra yaralı kurtulan Gökhan Kara, yaklaşık 2,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği tek çocuğunun mezarına yakın yerde kurulan konteynerde yaşamını sürdürüyor. Depremzede baba, “Normalde başka şehre gitme şansım var. Çocuğumun mezarını bırakıp gidemiyorum, gitmeyeceğim de. Benim de mezarım onun yanında olsun ki mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum.” dedi.