Enkaz ortasında anı arayışı! Depremzedeler molozlar arasında anılarını aradı

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Gökhan Arıkan enkaz kaldırma çalışmalarını görüntülüyorlardı. O sırada bir teyze açılarına takıldı. Koca enkazın içinde anılarını arıyordu…

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