Engelleri yüzerek açıyorlar! Mutlu Çarşamba projesi…

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında özel çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Bu sayede hem engellerini aşıyor hem de sosyal hayata daha iyi adapte oluyorlar.

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