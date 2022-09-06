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En korkunç köprü... 350 yıllık köprüye turist akını

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Giriş: 06.09.2022 12:14
Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope Köprüsü'ne ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en kuzeyinde bulunan Carrick Adası'na geçişi sağlayan köprü binlerce turisti ağırlıyor.
En korkunç köprü! Turist akını EN KORKUNÇ KÖPRÜ! TURİST AKINI

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En korkunç köprü! Turist akını
En korkunç köprü! Turist akını
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