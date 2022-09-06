En korkunç köprü... 350 yıllık köprüye turist akını

Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope Köprüsü'ne ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en kuzeyinde bulunan Carrick Adası'na geçişi sağlayan köprü binlerce turisti ağırlıyor.

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