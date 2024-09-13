13 Eylül 2024, Cuma
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En hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu
Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin bulunduğu ‘Gaziantep Yemek Şenliği' Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Ankaralılara, Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatının sunulduğu şenlikte düzenlenen en hızlı baklava yeme yarışmasında birinci olan vatandaşa bir tepsi baklava ödül verildi.