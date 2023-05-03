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Emniyet şeridindeki polis ezilmekten son anda böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 03.05.2023 12:33
ABD’nin Virginia eyaletinde emniyet şeridindeki bir aracın şoförüyle konuşan polis memuru, karşı şeritten savrularak gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax County'de bir polis memuru, emniyet şeridindeyken ölümden döndü. Polisin bir aracın sürücüsüyle konuştuğu sırada karşı şeritte virajı dönen aşırı hızlı bir araç savrulmaya başladı. Durumu fark eden polis memuru kaçmaya çalışırken, kontrolden çıkan araç önce sivil araca sonra polise ve polis aracına çarptı. Yere düşen polis memuru ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamada, karşı yönden savrularak gelen aracın sürücüsü, araçtaki 2 kişi ve polis memurunun yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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