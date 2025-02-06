Eminönü’nde yangın! Mısır Çarşısı yanı… İşte ilk görüntüler

Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Almaçayır, “Mısır Çarşısı’nın yakın bir lokasyonunda yangın çıktı. 4-5 katlı bir bina olduğunu görüyoruz. Soğutma ve söndürme çalışması devam ediyor. İş yerinin restoran bölümünde çıktığı bildiriliyor.” dedi.

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