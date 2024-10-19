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Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde konuştu: Kadınlar kalkınmanın lokomotif gücüdür

Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde konuştu: Kadınlar kalkınmanın lokomotif gücüdür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 21:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katıldı.
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