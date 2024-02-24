Ellerin semaya açıldığı gece:Berat Gecesi!

Bugün İslam aleminin dualarla, ibadetlerle geçirdiği Berat Gecesi. Peki bu güzel gecenin anlamı ne? Nasıl idrak edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu İstanbul Müftü Yardımcı İsa Aktaş mübarek gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiğine dair detayları aktardı.

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