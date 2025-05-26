26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar: O anlar kamerada
Kaza, Mezitli ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki kişinin bulunduğu elektrikli bisikletli karşıdan gelen otomobile çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken o anlar bir araç kamerasına yansıdı. Kaza son zamanlarda yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve motosikletlilerin açabileceği tehlikeleri akla getirdi.