Anadolu Diyarı | Denizli'de bereketli zeytin hasadı sürüyor

Ege'nin verimli topraklarında zeytin hasadının heyecanı ve bereketi yaşanıyor. Denizli'nin Güney ilçesinde aileler, imece usulü bir araya gelerek yağlık zeytinleri topluyor. Ağaç dallarına zarar vermeyen özel taraklarla gerçekleştirilen hasatta, geleneksel dayanışma kültürü de yaşatılıyor. Anadolu Diyarı programında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Denizli'deki zeytin hasadını ve üreticilerin çalışmalarını yerinde görüntüledi.