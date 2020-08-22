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Elektrik akımına kapıldı dehşet anları kameraya anbean böyle yansıdı

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Giriş: 22.08.2020 20:47
Güncelleme:22.08.2020 20:53
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan bir işçi ölümden döndü. Dehşet anları çevredeki vatandaşların kamerasına da yansıdı.

Elektrik akımına kapıldı... Şans eseri hayatta kaldı.

Kayda geçen görüntünün adresi Gaziantep...

Şehitkamil ilçesindeki bir direkte arıza vardı. İşçilerden biri tamir yaptığı sırada akıma kapıldı.

Ölümle burun buruna gelen işçinin yardımına ekip arkadaşları koştu.

Talihsiz adam kısa sürede kurtarıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi direkten indirildi.

İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Elektrik akımına kapıldı dehşet anları kameraya yansıdı
Elektrik akımına kapıldı dehşet anları kameraya yansıdı
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