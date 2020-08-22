Elektrik akımına kapıldı dehşet anları kameraya anbean böyle yansıdı

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan bir işçi ölümden döndü. Dehşet anları çevredeki vatandaşların kamerasına da yansıdı.

Elektrik akımına kapıldı... Şans eseri hayatta kaldı.

Kayda geçen görüntünün adresi Gaziantep...

Şehitkamil ilçesindeki bir direkte arıza vardı. İşçilerden biri tamir yaptığı sırada akıma kapıldı.

Ölümle burun buruna gelen işçinin yardımına ekip arkadaşları koştu.

Talihsiz adam kısa sürede kurtarıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi direkten indirildi.

İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.