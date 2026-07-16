Var Mısın Yok Musun'da rekor! Riske girdi 3 milyon TL'nin sahibi oldu

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 20. bölümü, hem heyecan dolu anlara hem de program tarihine geçen bir rekora sahne oldu. Büyük hayali kendi güzellik merkezini açmak olan yarışmacı Yağmur Albayrak Zamur, yarışma boyunca sergilediği cesur tavrıyla dikkat çekti. Bankanın sunduğu 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi geri çeviren Zamur, sezgilerine güvenerek kutusunu açtırmayı tercih etti. Riskli kararının karşılığını alan genç yarışmacı, 3 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olarak yarışma tarihine adını yazdırdı.