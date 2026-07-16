Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları vatandaşlar nasıl değerlendiriyor?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ile tutuklanan Haluk Levent hakkındaki iddialar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Derneğe yapılan bağışların kullanımına ilişkin iddialar tartışılmaya devam ederken, gözler soruşturmanın seyrine çevrildi. Peki vatandaşlar yaşanan süreci nasıl değerlendiriyor? Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik iddialar hakkında ne düşünüyor? A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen ile Kameraman Furkan Ali Özer, mikrofonu vatandaşlara uzattı. Vatandaşların konuya ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleri A Haber ekranlarına taşındı.