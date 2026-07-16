Bakan Akın Gürlek'ten Ahbap açıklaması: Kimse dokunulmaz değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, yardım faaliyetlerinin istismar edilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek, "Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Kimse dokunulmaz değildir" ifadelerini kullandı.