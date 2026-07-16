Bakan Kurum’un ismi Malatya’da oy birliği ile bir caddeye verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismini kentin en prestijli caddelerinden biri haline gelen ‘İstanbul Pasajı Sokağı’na verdi. Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşan Bakan Kurum, "Malatya’mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor" dedi.