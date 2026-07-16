CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
İHA

Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar