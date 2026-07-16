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Gemi trafiğine yerli ve milli takip sistemi 20 Temmuz’da hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulumu tamamlanan sistemin hizmete alınması için son hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, “Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz’da sistemi hizmete alarak KKTC’nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

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