'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçası ABD'den Türkiye'ye iade edildi

Gaziantep'in simgelerinden biri olan ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin yıllardır kayıp olan parçası, ABD'den iade edilerek ait olduğu yere getirildi. Yaklaşık 60 yıl sonra gerçekleşen bu tarihi iade, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. İade sürecinin perde arkasını ve kayıp parçanın mozaiğin bütünlüğüne yeniden kazandırılma sürecini Müze Müdürü Özgür Çomak, A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ile Kameraman Mehmet Ali Bağ da Zeugma Mozaik Müzesi'nden tarihi iadenin ayrıntılarını ekranlara taşıdı.