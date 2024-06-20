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Elazığ'da orman yangını! Havadan müdahale devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 17:51
Elazığ'ın Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Hazar gölünden su alan helikopterin de orman yangınına havadan müdahale ediyor.
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