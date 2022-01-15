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Elazığ’da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

İHA
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Giriş: 15.01.2022 14:54
Elazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya yakalanan ve "Ben komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyası yoldan geçen başka bir kadının kendisine para vermesiyle ortaya çıktı. Kadın dilenci "Ben dilenci değilim" diyerek verilen parayı geri çevirmesine rağmen zabıtayı kandıramadı, cezayı yedi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.

Zabıtayı görünce "Ben dilenci değilim" dedi

Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı. Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.

"Bir yılda bin 900 dilenci toplandı"

Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.
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