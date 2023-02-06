06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ'da hasarlı bina ikinci DEPREMİN ardından böyle yıkıldı

Elazığ'da hasarlı bina ikinci DEPREMİN ardından böyle yıkıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 15:44
Son dakika deprem haberi… 7,7’lik depremin ardından 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi. Elazığ'da hasarlı bina ikinci depremin ardından böyle yıkıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
Osmaniye’de depremde son durum ne?
Osmaniye’de depremde son durum ne?
3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Korkutan deprem kamerada
Korkutan deprem kamerada
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Enkaz altında gelen sesler!
Enkaz altında gelen sesler!
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: Yardım edin
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: "Yardım edin"
Adıyaman’da son durum ne? Belediye Başkanı...
Adıyaman’da son durum ne? Belediye Başkanı...
Daha Fazla Video Göster