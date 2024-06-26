Elazığ Baskil'de yangın: 4 kişi yaralandı, yüzlerce kayısı ağacı yandı

Olay Baskil İlçesine bağlı Aladikme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, öğle saatlerinde boş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangın, yüzlerce dönüm kayısı bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenerek yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında yüzlerce kayısı ağacı yanarken, tonlarca kayısı da çöp oldu.

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