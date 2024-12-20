Egzotık hayvan kaçakçılığına büyük darbe! Şüphelinin evınde canlı hayvanlar ve tahnıtler bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dört gün önce aşırı sol terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlemiş, Taceddin Erol Ş. adlı hücre üyesinin üzerinden çıkan dijitallerin çözülmesi ile ye bir hücre deşifre edilmişti. O dijitallerde, DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edilirken, aynı yapı içinde 6 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştiren Pınar Birkoç isimli örgüt mensubu ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu , sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit ortaya çıkarılmıştı.

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