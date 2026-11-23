Antalya'da aslanın saldırısından kurtulmuştu! Sarıyer'deki vatandaşlara uyarıda bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan "Zeus" isimli aslanın saldırısında yaralanan Süleyman Kır, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen dişi aslanla ilgili konuştu. Yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlatan Kır, aslanla boğuştuğunu, ayaklarından ve kulağından ısırıldığını, saldırının izlerini hâlâ taşıdığını söyledi. Sarıyer'deki vatandaşlara seslenen Kır, "Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. İnşallah kimsenin başına gelmez." dedi. Kır, aslanların kontrolsüz şekilde beslenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr