Sarıyer'de firari aslan 25 saattir aranıyor! Bölgede son durum ne?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda görülen firari aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Dün gece saatlerinden bu yana süren arama çalışmalarına komandolar da katılırken, aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Bölge halkının tedirginliği sürerken, aslanın en son nerede görüldüğü ve arama çalışmalarında hangi aşamaya gelindiği merak ediliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden aktardı.