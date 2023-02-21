Eğitime kar engeli! Öğrenciler dikkat! Valilikten son dakika tatil açıklaması...

Meteoroloji'nin uyarıları ardından Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında valilikten yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada "Artvin'de kar yağışı nedeniyle merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi." ifadeleri kullanıldı.