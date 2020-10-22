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Eğitim uçağı neden düştü? Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 22.10.2020 12:35
Güncelleme:22.10.2020 12:40
Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı. Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber canlı yayınında düşen eğitim uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı. Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber canlı yayınında düşen eğitim uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: İstanbul Büyükçekmecede eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde SON DAKİKA: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ! A HABER OLAY YERİNDE
Son dakika: İstanbul Büyükçekmecedeki eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ? EMEKLİ KORGENERAL DR. ERDOĞAN KARAKUŞ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika | İstanbul Büyükçekmecede eğitim uçağı düştü SON DAKİKA | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Uçak yüksek mühendisi A Haber'de değerlendirdi
Uçak yüksek mühendisi A Haber'de değerlendirdi
A Haber olay yerinde
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Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
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