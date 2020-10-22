Eğitim uçağı neden düştü? Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber'de değerlendirdi

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı. Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber canlı yayınında düşen eğitim uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı. Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul A Haber canlı yayınında düşen eğitim uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.