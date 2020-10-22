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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:25
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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.

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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

İşte olay yerinden görüntüler...

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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde
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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde