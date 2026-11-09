Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara önemli mesajlar! “Kamu hizmetinin içine kayırmacılık girmez”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin köklü devlet geleneğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, kamu hizmetinde tarafsızlık ve vatandaş odaklı yönetim anlayışına vurgu yaptı. “Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz” diyen Erdoğan, “Kamu hizmetinin içine kayırmacılık girmez” ifadelerini kullandı. Devlette devamlılığın esas olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Hiçbir yapıya müsamahamız yoktur” sözleriyle de mesaj verdi.