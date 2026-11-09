Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara net mesaj: “Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde mülki idare amirlerine önemli mesajlar verdi. Kaymakam ve valilerin görev yaptıkları il ve ilçeler için günün 24 saati sorumluluk taşıdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi, gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz” ifadelerini kullandı. Kaymakamlık mesleğinde başarının göreve kendini adamakla mümkün olduğunu belirten Erdoğan, devletin ve milletin sorumluluğunu üstlenen mülki idare amirlerine seslenerek “O zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz” dedi.