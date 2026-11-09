Başkan Erdoğan'dan mülki idare amirlerine net uyarı! “Adaleti asla elden bırakmayacaksınız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde mülki idare amirlerine adalet, eşitlik ve kamu kaynaklarının korunması konusunda önemli mesajlar verdi. Vatandaşların etnik kökeni, inancı, hayat tarzı ve siyasi tercihi ne olursa olsun herkesin hakkına ve hukukuna riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Kamu hizmetinin içine husumet girmez. Kayırmacılık girmez. Bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez” ifadelerini kullandı. Kamu bütçesinde çiftçinin alın teri, işçinin emeği ve esnafın kazancı bulunduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, kamu kaynaklarının titizlikle korunmasını isteyerek “Unutmayın; en tesirli nasihat, insanın kendi davranışıdır” dedi.