Ege Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı terörsüz türkiye vurgusuyla açıldı

Giriş: 31.10.2025 15:40
Ege Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün sonlandırılmasının önemine vurgu yaparken, Türkiye Yüzyılı için demokratik ve katılımcı bir anayasa çağrısında bulundu. Tunç, eğitime yapılan yatırımlar ve gençlerin geleceğe hazırlanmasının öncelik olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitenin akademik başarılarını paylaştı.
