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Edirne'de askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

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Giriş: 26.07.2023 00:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, görevi esnasında askeri araç kazasında yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "54'üncü Mknz. P. Tug. K.lığında (Edirne/ Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
MSB'nin Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şu mesajı paylaşıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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