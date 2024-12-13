13 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi

E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2024 18:04
İstanbul Küçükçekmece E5 Karayolu’nda saat 13.00 sıralarında seyir halinde olan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak hızlıca uzaklaştı. Dumanların yükseldiği otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otomobili kaplarken, E5 Karayolu Edirne istikameti geçici süre trafiğe durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden Edirne istikametinde trafiğe kontrollü olarak açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı!
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Fabrikada korkutan yangın
Fabrikada korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster