14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 09:18
Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde sentetik ecza ve sentetik ecza yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!
Kazak bakana 24 yıl hapis cezası!
Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama
Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayten Gökçer hayatını kaybetti
İzmir’de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti!
İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı!
İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı!
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme’de yakalandı
Silahlı saldırı şüphelileri Çeşme'de yakalandı
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Evine girerken silahlı saldırıya uğradı!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon!
Daha Fazla Video Göster