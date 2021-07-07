Düzce’de sel felaketi! Dereler taştı evler tahliye edildi

Düzce'nin Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde dereler taştı. Bir çok kişi mahsur kaldı. Can kaybı yok, mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı . Dere kenarındaki evlerden 88 kişi tahliye edildi. Sel nedeniyle iki köy arasındaki asfalt yol çöktü. Kurtarma ekipleri seferber oldu. Selin vurduğu bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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