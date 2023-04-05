Düzce'de eşini kilometrelerce kaput üzerinde götürüp 'Ben cani değilim' demişti! Tutuklandı

Korkunç olay geçen gün Düzce’de meydana geldi. Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk yaptı. Kadının yaralanmasına sebep olan Ali Osman Şentürk, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.