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Düzce'de eşini kilometrelerce kaput üzerinde götürüp 'Ben cani değilim' demişti! Tutuklandı

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Giriş: 05.04.2023 13:42
Korkunç olay geçen gün Düzce’de meydana geldi. Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk yaptı. Kadının yaralanmasına sebep olan Ali Osman Şentürk, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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