Düzce’de 5. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı!

Düzce’nin Çamlıevler Mahallesi’nde evinde baygın bulunan 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın, Düzce Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından fark edilen öğrencinin ölümü sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Muhammed Ali, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi, adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak. Küçük öğrenci, Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine okul arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

