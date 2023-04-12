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Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri

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Giriş: 12.04.2023 08:40
Kuveyt'te bir medya kuruluşunun ekran yüzü yapay zeka ile üretilen sanal bir spiker oldu. Fedha ismi verilen sanal spikerin önümüzdeki günlerde Kuveyt News için sosyal medyada haberleri sunması bekleniyor.
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