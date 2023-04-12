Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri

Kuveyt'te bir medya kuruluşunun ekran yüzü yapay zeka ile üretilen sanal bir spiker oldu. Fedha ismi verilen sanal spikerin önümüzdeki günlerde Kuveyt News için sosyal medyada haberleri sunması bekleniyor.

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