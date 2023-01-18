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Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucile Randon 118 yaşında öldü

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Giriş: 18.01.2023 09:00
"Dünyanın en yaşlı insanı" ünvanını elinde bulunduran Fransız rahibe Lucile Randon, son yıllarını geçirdiği Tulon kentindeki bakımevinde yaşamını yitirdi. 118 yaşında hayata gözlerini yuman Randon, 2021'de koronavirüsü atlatmıştı.
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