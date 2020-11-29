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Dünyanın en yalnız fili "Kaavan" yeni evine kavuşuyor

İHA
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Giriş: 29.11.2020 16:45
Güncelleme:29.11.2020 17:13
Pakistan’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan dünyanın en yalnız fili olarak tanınan "Kaavan" isimli fil aktivistlerin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor. Kaavan Kamboçya’daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.

Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen "Kaavan" Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kamboçya'ya götürülüyor.

Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan... PARTNERİNİ KAYBETMİŞTİ! DÜNYANIN EN YALNIZ FİLİ "KAAVAN"...

Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 35 yıldır kötü koşullarda yaşayan Kaavan, ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in de aralarında bulunduğu hayvan hakları aktivistlerinin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor.



Kaavan, 1985 yılında Sri Lanka tarafından Pakistan'a hediye olarak getirilmişti. Partnerini 2012 yılında kaybeden Kaavan, hayvan hakları savunucularının kampanyaları sonucunda "dünyanın en yalnız fili" olarak tanındı.

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