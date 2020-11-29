Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili "Kaavan"...

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan dünyanın en yalnız fili olarak tanınan "Kaavan" isimli fil aktivistlerin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor. Kaavan Kamboçya'daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.