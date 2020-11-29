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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili "Kaavan"...

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan dünyanın en yalnız fili olarak tanınan "Kaavan" isimli fil aktivistlerin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor. Kaavan Kamboçya'daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 17:15
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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan...

Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen "Kaavan" Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kamboçya'ya götürülüyor.

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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan...

Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 35 yıldır kötü koşullarda yaşayan Kaavan, ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in de aralarında bulunduğu hayvan hakları aktivistlerinin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor.

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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan...

Kaavan, 1985 yılında Sri Lanka tarafından Pakistan'a hediye olarak getirilmişti.

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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan...

Partnerini 2012 yılında kaybeden Kaavan, hayvan hakları savunucularının kampanyaları sonucunda "dünyanın en yalnız fili" olarak tanındı.

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Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili Kaavan...

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