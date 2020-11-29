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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili "Kaavan"... Partnerini kaybetmişti! Dünyanın en yalnız fili "Kaavan"...
Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan dünyanın en yalnız fili olarak tanınan "Kaavan" isimli fil aktivistlerin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor. Kaavan Kamboçya'daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 17:15
Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen
"Kaavan" Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kamboçya'ya götürülüyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 35 yıldır kötü koşullarda yaşayan Kaavan, ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in de aralarında bulunduğu hayvan hakları aktivistlerinin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor.
Kaavan, 1985 yılında Sri Lanka tarafından Pakistan'a hediye olarak getirilmişti.
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