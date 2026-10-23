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Karadeniz’de F-16’larla eğitim uçuşu! MSB: Eğitim uçuşu başarıyla tamamlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadeniz’de F-16’larla eğitim uçuşu! MSB: Eğitim uçuşu başarıyla tamamlandı

Millî Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.” ifadesi kullanıldı.

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