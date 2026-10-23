Fonların tasfiyesi SPK gözetiminde yürütülecek: Fon yasası kabul edildi, içeriğinde neler var?

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında, olağanüstü tasfiye sürecindeki yaklaşık 400 bin yatırımcıya bu ay içinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, ana para ödemelerinin ise 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ödemelerin Hazine ve kamu kaynağı kullanılmadan, tedbir kapsamındaki mal varlıkları ve iade sürecinden elde edilen tutarlarla karşılanması planlanıyor. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, düzenlemenin kapsamını ve ödeme takvimini değerlendirdi.