Sigaranın kalıntıları da zararlı: Çocuklara kalıcı hasar veriyor

Sigara, yalnızca içenlerin değil, çocukların sağlığını da tehdit ediyor. Sigara içilen ortamda bulunmasalar bile kıyafetlere, cilde ve ev eşyalarına sinen zararlı kalıntılarla temas eden çocuklar risk altında kalabiliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, bu maruziyetin üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, orta kulak enfeksiyonları ve astım riskini artırabildiğine dikkat çekerek, açık alanda sigara içmek veya kıyafet değiştirmek gibi önlemlerin yeterli olmayabileceğini belirtti. Uzmanlar, çocukları korumanın en etkili yolunun sigarayı bırakmak ve onları tütün dumanı ile kalıntılarından uzak tutmak olduğunu vurguluyor.