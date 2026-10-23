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Sosyal medyada yeni dönem: Yaş doğrulaması geliyor
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Sosyal medyada yeni dönem: Yaş doğrulaması geliyor

Sosyal medyada çocukları siber zorbalıktan ve zararlı içeriklerden korumayı amaçlayan kritik düzenleme 1 Kasım itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Yaş doğrulamasının e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağı yeni dönemde, mevcut hesap sahiplerine 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanınırken, siber dolandırıcılar ise şimdiden tuzak kurmaya başladı. Milyonlarca kullanıcıyı ve aileleri doğrudan ilgilendiren tarihi adımın tüm detaylarını A Haber Muhabiri Merve Köleoğlu’nun canlı yayın konuğu olan Bilişim Uzmanı Osman Demircan aktardı.

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