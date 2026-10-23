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Van'da minibüs şarampole savruldu! 11 kişi yaralandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da minibüs şarampole savruldu! 11 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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