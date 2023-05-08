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Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu

İHA
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Giriş: 08.05.2023 16:23
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen ve havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen gökdoğan, yaralı olarak bulundu.

Gökdoğan (Falco peregrinus) kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilirken Edremit'te hemen tedavi altına alındı. Veteriner hekimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yapılan muayene ve yapılan Dijital Röntgen tetkikleri sonucu kuşun sağ bacak kemiğinde (femur) kırık tespit etti. Gökdoğan'ın tedavisine başlandığı ve iyileşme süreci sonunda tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

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